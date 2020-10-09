اليوم السابع
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وزارة الصناعة تتواصل مع "أمازون" لتنمية مجالات العمل بالتجارة الإلكترونية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:46 م
وزارة الصناعة تتواصل مع "أمازون" لتنمية مجالات العمل بالتجارة الإلكترونية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب-أحمد صلاح العزب

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض تراثنا يضم عدد كبير من المؤسسات، بالإضافة إلى وجود دولة السودان ومشاركتها في هذا المعرض كضيف شرف، مشيرة إلى أنه يشارك فى هذا المعرض جميع المحافظات المصرية، حيث يضم 620 عارضا و45 جمعيات أهلية.
 
وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يوجد منصة إلكترونية خاصة بالمعرض للبيع عن طريق الإنترنت، مؤكدة أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو الاهتمام بالعارضين والحرفيين ودعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعرض تراثنا.
 
وواصلت قائلة إن المنصة الإلكترونية متاحة لعرض المنتجات، حيث تم إتاحة 1500 منتج بمعرض تراثنا، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع أمازون العالمية لتنمية العمل فى التجارة الإلكترونية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضافت قائلة: "الصادرات الزراعية زادت خلال الفترة الماضية رغم انتشار فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن سبب قلة الواردات هو جائحة كورونا، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على استبدال بعض من الواردات من الخارج بالمنتج المصرى لدعمه بشكل كبير.
 
وكشفت الوزيرة عن طرح عدد من المجمعات الصناعية بهدف جذب الاستثمار، مضيفة أن العملية الإنتاجية بمصر مستقرة رغم أزمة كورونا، وهناك تسهيلات كبيرة تقدم للمصانع.

مساء DMC

معرض تراثنا

ازمة كورونا

امازون العالمية

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