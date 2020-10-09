اليوم السابع
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وزارة الدفاع الأرمينية تنفي قصف مدن في أذربيجان

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:25 م
وزارة الدفاع الأرمينية تنفي قصف مدن في أذربيجان الجيش الأرميني
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأرمينية نفت قصف مدن في أذربيجان. ودعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجرونى قرا باغ إقليم أرميني وليس أذربيجان، حيث إن الأرمن فى الأقليم يمثلون أغلبية على عكس ما تزعم أذربيجان.

وأضاف الرئيس الأرمينى أنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتى تم تقسيم الدول والأمم إذ حدث صراع بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وغيرها، وكان الإقليم مستقلا، وعقب الانهيار كان لسكان الإقليم حرية تقرير المصير.

وأكد أنه لا يوجد فى الإقليم أغلبية من سكان أذربيجان، التى تريد ضمه من دون أى سبب، ولا أعلم ماذا يريدون "هم يريدون تطهير عرقى للأرمن".


الجيش الأرميني

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قصف اذربيجان

اذربيجان

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