هيئة الرعاية الصحية تؤكد حل 96% من شكاوى المنتفعين عن طريق الكول سنتر

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه تم حل 96 % من شكاوى المواطنين عن طريق الكول سنتر مشيرا إلى أن الهيئة تقدم خدمة الكول سنتر 15344 وهي إحدى الأدوات المجانية الهامة لإدارة رضا المنتفعين، والتي يمكن من خلالها استقبال أى استفسارات أو شكاوى أو اقتراحات بخصوص منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضاف السبكى أن إدارة رضاء المنتفعين، والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يتواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، وتضم 80 مسئولًا عن رضاء المنتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وتابع: إن إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تضم فريقًا على رأس العمل بمحافظة بورسعيد يعمل من خلال مكتب داخل أي منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، فيما يقوم مسؤول رضاء المنتفعين بالرد على استفسارات المواطنين وتيسيير إجراءات تلقي الخدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على حصول جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية اللائقة ، مؤكدًا على أهمية قياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلون عليها داخل المنظومة؛ وذلك للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن البورسعيدي، وبما يتسق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و التي تضمن حصول كل إنسان بغض النظر عن عمره ومستواه الإجتماعي على كافة حقوقه الصحية والإجتماعية ، والتي يعكس حقه في الكرامة والمساواة.

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