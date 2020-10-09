هل يمكن أن تسبب الأنفلونزا إصابتك بأزمة قلبية؟

كتبت فاطمة خليل

هل تعلم أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية ست مرات على الأقل بعد إصابتهم بالأنفلونزا؟.. هذا ما أكده الأطباء والخبراء، حيث تسبب الأنفلونزا التهابًا يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب وعند بعض الأشخاص، يمكن أن يكون الالتهاب سيئًا للغاية بحيث يتسبب في نوبة قلبية، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

مضاعفات الأنفلونزا نادرا ما تسبب الموت ولكن إذا كانت لديك عوامل خطر أخرى، فمن المهم أن تتخذ الخطوات الصحيحة لمنع حدوث مشكلات خطيرة.

أخطر مضاعفات موسم الأنفلونزا



على الرغم من ندرتها ، تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

-الالتهاب الرئوي والالتهاب الرئوي الجرثومي ، مما قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي.

-مضاعفات القلب ، بما في ذلك النوبة القلبية والتهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب).

-اعتلال الدماغ (تلف شديد في الجهاز العصبي المركزي).

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا



أنت في خطر كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا إذا كان لديك:

-مشاكل صحية خطيرة أخرى، بما في ذلك أمراض القلب.

ضعف الجهاز المناعي بسبب التقدم في السن (سواء كان صغير السن أو كبير السن) أو بسبب الحمل.

-إذا كنت تندرج ضمن إحدى هذه الفئات ، يُعتقد أيضًا أنك أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من COVID-19. هذا يجعل من المهم بشكل خاص أن تكون استباقيًا وحذرًا في موسم الأنفلونزا هذا.

من المعروف أن مضاعفات الأنفلونزا غير القلبية تجعل حالة قلب مريض القلب أسوأ بكثير من الصعب علاج الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب ومضاعفات الإنفلونزا، مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي ، حيث قد يحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي والسوائل الوريدية والأدوية. يمكن لأعراض الأنفلونزا الحادة أن تضغط على القلب وتزيد من خطر تفاقم الحالات مثل قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب.