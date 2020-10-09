"نيويورك تايمز" تكشف عن استضافة ترامب المئات فى حديقة البيت الأبيض غدًا

كتبت: نهال أبو السعود

صرح ثلاثة أشخاص مطلعين في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، بأن الرئيس ترامب يخطط لاستضافة مئات الأشخاص في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض يوم السبت، في أول حدث شخصي له منذ أن أعلن أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يدلي الرئيس بتصريحات من إحدى الشرفات في البيت الأبيض للحشد.



ووفقا لنيويورك تايمز، سيأتي هذا الحدث بعد أسبوعين فقط من احتفال حديقة الورود بترشيح القاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، وهو الحدث الذي ينظر إليه مسئولو البيت الأبيض كمصدر محتمل لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب ترامب والسيدة الأولى وما لا يقل عن عشرين شخصًا آخر.



وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، أخصائي الأمراض المعدية الرائد في البلاد، يوم الجمعة، إنه كان هناك "حدث فائق الانتشار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن الناس احتشدوا معًا هناك دون ارتداء أقنعة.



كان ترامب يأمل في بدء السفر إلى التجمعات الانتخابية في نهاية هذا الأسبوع، حتى عندما أعرب خبراء طبيون خارجيون عن قلقهم، متسائلين عما إذا كان إنهاء عزلة الرئيس قد استوفى قريبًا الإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



جاء ذلك بعد أن أعلن طبيب البيت الأبيض الدكتور شون بي كونلي، أن ترامب يمكنه "العودة إلى الارتباطات العامة" بأمان يوم السبت، وهو جدول زمني استجوبه خبراء خارجيون.



وقال خبراء أن الرئيس ترامب قد يكون قادرًا على إنهاء عزلته مبكرًا إذا كانت نتيجة اختباره سلبية باستخدام اختبار معمل دقيق للغاية، لكن لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه النتائج في مذكرة يوم الخميس، التي ذكرت فقط "مسار التشخيصات المتقدمة".