نيابة قليوب تصرح بدفن جثامين 5 من ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت نيابة مركز قليوب، بدفن جثامين 5 ضحايا، جراء حادث انقلاب سيارة نققل ركاب أعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمدخل الطريق الحر، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الحادث، فيما أعلن الدكتور رضا عثمان مدير مستشفى قليوب المركزي، استقرار حالة جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين.

وأكد مدير المستشفى، أن المستشفى استقبل 7 مصابين جميعهم حالتهم مستقرة، حيث بلغت نسبة الحروق في أجسادهم 30٪، جرى خروج 4 حالات منهم، حالتين خروج نهائي، وحالتين يتلقيان العلاج في مستشفى خاص، مؤكدًا أن باقي الحالات تمكث حاليا في المستشفى ويتلقون العلاج الازم.

كان قد تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب اعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

انتقل رجال المرور لموقع الحادث وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري، مما أدى إلى اشتعال الحريق بتنك الغاز بالسيارة، واصطدامها بسيارة أخري، وجرى نقل 5 وفيات و7 مصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.