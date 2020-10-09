نائب بطريرك الكاثوليك يترأس مؤتمر خدام التربية الدينية بالإسكندرية

ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية أمس الخميس، فعاليات اليوم التكويني "مؤتمر" الذي نظمته لجنة التربية الدينية بالإسكندرية لخدام نشاط التربية الكنسية بالإسكندرية.

وأقيمت فعاليات اليوم التكويني بدير الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني مسؤول الدير، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خدام نشاط التربية الدينية.

وتضمن اليوم ثلاث محاضرات، الأولى عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية "كلمة الله" مع نيافة الأنبا باخوم، والثانية عن "كيف نعيش كلمة الله" مع الأب شربل خوري اللعازري، والثالثة عن " كيف نقيم خدمتنا من أجل انطلاقة جديدة".

وكان الأنبا باخوم نائب بطريرك الكاثوليك، قد ترأس صلوات اليوم التاسع والأخير من "تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع"، وذلك بكنيستها ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

ويعود أصل صلوات الـ"تساعية" فى الكنيسة الكاثوليكية إلى الأب اليسوعي بوتيجان هو أول من أقام تساعية للقديسة "تريزا الطفل يسوع" في 3 ديسمبر 1925، طالباً من القديسة المجيدة أن تحصل له على نعمة كبيرة، لفترة تسعة أيام تلى المجد للأب عن طريق الصلاة 24 مرة يشكر فيها الثالوث الأقدس على كل ما أنعم به على هذه القديسة العظيمة خلال تواجدها على الأرض.

وترأس صلاة القداس الإلهي حسب الطقس القبطي، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس اليوم الأخير للتساعية، بحضور الأب مخول فرحا المفوض العام الجديد للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، والأب جوزيف الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.