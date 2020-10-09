"مياه القناة " تؤكد محطة صرف المستقبل تعمل بكامل طاقتها بدون توقف.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إن محطة الصرف الصحي الخاصة بمدينة المستقبل تعمل بكفاءة عالية وبكامل طاقتها دون توقف، مضيفا أنه هناك متابعة ميدانية لأعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 780 لتر/ ث والتي تخدم مدينة المستقبل بالكامل، ومحطات المنطقة الصناعية، والاستثمار، والمناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الحميد، أنه يتابع علي مدار الساعة أعمال أحلال وتجديد محطة الصرف الصحي بمدينة المستقبل، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة صرف صحى المستقبل والتى يتم تنفيذها ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحى سوف يتم القضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بالمدينة، حيث انتهت الشركة من أعمال تجديد شامل للخطوط بطول 260 م بقطر 600 مم، وعمق من 3.75 م- 4.5 م ، للقضاء علي مشاكل الصرف الصحي بمدينة المستقبل، بالإضافة الى تكثيف أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بالمدينة ووضعها ضمن أولويات خطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها، وذلك في إطار العمل المستمر علي وضع حلول غير تقليدية لتحسين شبكات الصرف الصحي بالمدينة.

وناشد رئيس شركة مياه القناة، المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتي لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا علي شبكة الصرف الصحي، لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة" يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.











