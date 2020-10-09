موجز اقتصاد اليوم الجمعة 9-10-2020

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 9-10-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها إعلان ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" فى خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، وإطلاق المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "مبادرة " توطين لتبدأ فى شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

التخطيط تعلن ارتفاع حجم المخصصات المالية لـ"حياة كريمة" لـ8 مليار جنيه قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.

ولفتت هالة السعيد إلى توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل أشارت وزيرة التخطيط، إلى مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تأتي كـأحد أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليار جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

"اتحاد الغرف" يطلق مبادرة "توطين" لميكنة التعاملات التجارية أطلق المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "مبادرة " توطين لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تم الاتفاق علي اطلاق المبادرة خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكري انتصار 6 أكتوبر . أطلق المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية "مبادرة " توطين لتبدأ في شهر يناير 2021 من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث تم الاتفاق علي اطلاق المبادرة خلال اجتماع الشعبة بحضور "العربي" لتواكب احتفالات ذكري انتصار 6 أكتوبر .

وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة خليل حسن خليل باتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة بحيث يتم تعميمها علي كاف منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، مشيرا الي أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال شعبة المختلفة باعتباره الأب الشرعي للتجار لخدمة منتسبيه وتحويلهم الي مجتمع لا نقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.

وزير الاتصالات يبحث مع "هواوي" إنشاء معمل إبداع تكنولوجي في قصر السلطان حسين التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة هواوى العالمية برئاسة رايان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بالشركة؛ حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية فى عدد من المجالات، أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء مراكز البيانات. التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة هواوى العالمية برئاسة رايان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بالشركة؛ حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية فى عدد من المجالات، أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء مراكز البيانات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن شركة هواوي تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، حيث يتم التعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارة والشركة العالمية فى مجال بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، موضحا أهمية إيجاد فرص عمل وتوظيف للكوادر البشرية التي حصلت على التدريب.

129.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول العالم خلال 5 سنوات تبقي الصادرات المصرية، واحدة من أبرز مصادر العملة الصعبة، ولذلك تتبنى الحكومة خطة طموحة من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال 5 سنوات. تبقي الصادرات المصرية، واحدة من أبرز مصادر العملة الصعبة، ولذلك تتبنى الحكومة خطة طموحة من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال 5 سنوات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم سجلت 129,5 مليار دولار؛ حيث بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 21,7 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها – 1,2 %، وارتفعت في عام 2017 عن العام السابق عليه لتسجل 26,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21 %، وسجلت 29,2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11,2 % عن عام 2017، وبلغت 30,3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3,7 % عن عام 2018.

"السندات" تستقطب 26 مليار دولار مع تنامى الآمال فى "موجة زرقاء" قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي. قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت ثاني أكبر دخول للتدفقات لأسبوعية على الإطلاق بواقع 25.9 مليار دولار، إذ تواصل الأسواق الوضع في الحسبان فوز كاسح للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى الشهر القادم، مما قد يعني المزيد من التحفيز المالي.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي: "تمخض الانتخابات عن موجة زرقاء (فوز الديمقراطيين) تحول بشكل مثير للفضول من إجماع على أنه محفز للنزول إلى الصعود في الأشهر الأخيرة".

وقال بنك أوف أمريكا، إن صناديق الأسهم جذبت 4.4 مليار دولار، مدفوعة في الأساس بالأسهم الأمريكية، واستقطبت صناديق السندات الحكومية والخزانة الأمريكية 3.8 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات في 14 أسبوعا، في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.