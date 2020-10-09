مقتل وإصابة 22 شخصا فى هجوم مسلح بإثيوبيا

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أعلن رئيس شرطة منطقة "بني شنقول - جوموز" الإثيوبية جاشو دوجاز مقتل 14 مدنيًا وإصابة 8 آخرين في هجوم شنه مسلحون تابعون لمليشيا إرهابية على حي (دنجور).

وقال دوجاز- في بيان، بثته شبكة (أيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة - إن قوات الأمن تمكنت من قتل 14 مسلحا واعتقلت مسلحين اثنين من منفذي الهجوم وصادرت خمسة رشاشات كلاشينكوف.

وأوضح أن من بين الضحايا المدنيين أجنبيا، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت منطقة (بني شنقول-جوموز)، الواقعة غربي البلاد، قد تعرضت لهجومين إرهابيين مؤخرا، قتل خلالهما عشرات الأشخاص.

يذكر أن النزاعات العرقية تشكل واحدة من أهم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.