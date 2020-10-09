اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل.. فيديو

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:01 م
معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل.. فيديو نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات خاصة لكبار السن حيث تقوم الوزارة فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ايضا من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

 


معاش دليفرى

التضامن

توصيل المعاش للمنازل

أصحاب المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة