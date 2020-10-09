معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل.. فيديو

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات خاصة لكبار السن حيث تقوم الوزارة فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ايضا من هم فى 75 و70 عاما خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.