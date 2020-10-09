مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات أسبوعية قادمة من التشيك منتصف أكتوبر

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشفت مصادر سياحية بمرسى علم، عن تسيير 5 رحلات أسبوعية تشيكية من العاصمة التشيكية براج إلى مطار مرسى علم، بداية من منتصف أكتوبر الجارى. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه مع بداية يوم 17 أكتوبر الجارى ستصل لمرسى علم 5 رحلات طيران أسبوعية تشيكية، وذلك بعد البداية الناجحة للرحلات لكل من بولندا بواقع 5 رحلات أسبوعيا والخطوط السويسرية 3 رحلات أسبوعيا، ورحلة فرنسية وأوكرانية.

وأكدت المصادر، أن بذلك سوف يستقبل من منتصف إبريل 15 رحلة طيران من وجهات مختلفة متوقعين وصول رحلات من وجهات أخرى نهاية الشهر الجارى.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، السبت الماضى، أولى رحلات الطيران الفرنسية قادمة من العاصمة باريس، تقل على متنها 97 سائحا فرنسى الجنسية، والتى تعد أولى الرحلات الفرنسية التى تصل للبحر الأحمر بعد توقف دام لأكثر من 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا .