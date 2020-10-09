اليوم السابع
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مصر للطيران تسير رحلات أسبوعية استثنائية إلى المغرب حتى نهاية أكتوبر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:06 م
مصر للطيران تسير رحلات أسبوعية استثنائية إلى المغرب حتى نهاية أكتوبر مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير رحلتين أسبوعيتين استثنائيا من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي (الخميس والجمعة)، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يأتي هذا من منطلق التحديثات المستمرة فى رحلات السفر الواردة من مختلف الدول.
 
ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط  فى جميع انحاء العالم.
 
وترجو مصر للطيران من عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.
 

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