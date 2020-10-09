مصرع 5 وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية.. أخبار مصر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصرع 5 وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين جراء إنقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، حيث شهدت منطقة أم بيومي أعلي الطريق الدائري، حادث انقلاب سيارة، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين، فتم نقلهم جميعا إلي مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع 5 وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين جراء إنقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، حيث شهدت منطقة أم بيومي أعلي الطريق الدائري، حادث انقلاب سيارة، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين، فتم نقلهم جميعا إلي مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القومى للبحوث الفلكية يؤكد حلول ذكرى المولد النبوى يوم 29 أكتوبر

بدأ العد التنازلى للاحتفال بالمولد النبوى، حيث يفصلنا عنه 20 يوما فقط، فقد أكد علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف يوم 29 أكتوبر الحالى.

فايلر: عائلتى أهم من أموال الأهلى وتدريب أكبر ناد فى أفريقيا سيفتح لى الأبواب

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي من جديد على أهمية التواصل مع عائلته والتي كانت سببًا رئيسيًا للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع المادر الأحمر قبل رحيله إلى سويسرا وسط استعدادت النادي الأهلى لمرحلة حاسمة والتي يخوض فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا ضد فريق الوداد المغربي.

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة ، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها لدى شخص بمنطقة القناطر الخيرية إرتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، وإتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بيفهم وكورته حلوة.. شاهد بالفيديو مميزات بدر بانون صفقة الأهلي المنتظرة

أصبح بدر بانون، مدافع نادى الرجاء البيضاوي المغربي، فى طريقه للنادى الأهلي بعدما أكد أكثر من مصدر حسم الصفقة، وآخرها إعلان موقع "ترانسفير ماركت" العالمى أن صفقة مدافع الرجاء المغربي بدر بانون إلى صفوف الأهلي تمت بالفعل وسيتم الإعلان عنها يوم 21 أكتوبر الجاري وستكلف الخزائن الحمراء 1.84 مليون يورو، ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى أو أكثر، وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيكون أهلاويا اعتبارا من 21 أكتوبر الجارى، وأن انضمامه ليكون بذلك لاعبا لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

طفل أمريكى يدخل موسوعة جينيس بعد تصميمه "مفاعل نووى منزلى

قام مراهق يدعى، جاكسون من أهالى مدينة ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية بتصميم مفاعل نووى نشط، وقالت صحيفة Unilad الأمريكية إن طالب المدرسة البالغ من العمر 12 عاما دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأصغر شاب سنا أحرز نجاحا بارزا، وأضافت أن المراهق اقتدى بمثال أمريكي آخر، بدعى تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلا نوويا حراريا بسن 14 عاما، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

أجمل إطلالات بيلا حديد خلال عروض الأزياء العالمية فى عيد ميلادها الـ 24

استطاعت أن تحفر اسمها بحروف من نور في مجال عروض الأزياء العالمية فأصبحت من أشهر عارضات الأزياء التي تحرص كبرى بيوت الأياء العالمية على طلبها لتقديم مجموعاتها الجديدة، إنها عارضة الأزياء الأمريكية فلسطينية الأصل بيلا حديد التي تحتفل اليوم الموافق 9 من شهر أكتوبر بعيد ميلادها الـ 24، والتي نقدم لكم أبرز إطلالاتها الأنيقة التي ظهرت بها على مدار مشوارها، وذلك نقلًا عن موقع مجلة فوج البريطانية.

محافظ الإسكندرية يقرر إعفاء من تجاوز الـ 70 عاماً من دفع أى رسوم بوسائل النقل

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا ال 70 عاماً جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.

الإعلان عن إقامة أول مباراة بحضور جماهيرى فى دوري أبطال أوروبا

أعلن نادى رد بول سالزبورج النمساوى، الجمعة، أن مباراته أمام لوكوموتيف موسكو فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقررة فى 21 أكتوبر الجاري فى سالزبورج سيحضرها 3 آلاف مشجع كحد أقصى، وأوضح النادى أن أعضاء الفريق هم الذين سيحصلون على تذاكر المباراة عبر قرعة.

أحمد بطل الإرادة قهر ظلام العين وتعلم التكنولوجيا والكتابة

على الرغم من الظلام الدامس الذى غلف حياته منذ والدته، إلا أن الطالب أحمد عادل عرف طريقه بنور قلبه ورغم ثقل الظلمة على نفسه إلا أن روحه المشبعة بالأمل والإيمان بالله والطموح، أضاءت له السبيل لتحقيق حلمه وتحمل مشاق الرحلة الصعبة.

أول تعليق لمدير برنامج الأغذية العالمي بعد الفوز بجائزة نوبل

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إعلان فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام هذا العام "شرف عظيم".

حالة كورونا جديدة فى معسكر منتخب المغرب قبل ودية السنغال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ظهور حالة كورونا بين لاعبي الفريق اليوم، الجمعة، عقب وصول عينة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون فى معسكر أسود الأطلسي، وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن عينة سفيان شاكلا جاءت إيجابية بالفيروس، موضحاً أن اللاعب سيتم وضعه فى الحجر الصحى وفقا للبروتوكول الصحى المعتمد، ليصبح الحالة الثانية بعد نبيل درار الذى ثبت إصابته مع أول أيام المعسكر.

3 زملكاوية يرفضون تشجيع الأهلى أمام بيراميدز رغم تأزم موقفه فى صراع الوصافة

فقد نادى الزمالك نقطتين ثمينتين فى صراعه على وصافة الدورى المصري، والمركز الثانى المؤهل إلى دورى أبطال أفريقيا، ودخل الزمالك فى صراع شرس مع منافسه بيراميدز الذى يقع خلف الفريق الأبيض بفارق نقطتين فقط، ولكن سيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك مع نهاية الدورى.

أول تسجيل صوتى لـ عنتيل الجيزة أثناء محاولته ابتزاز سيدة لإقامة علاقة جنسية

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على الهاتف المحمول الخاص بـ"عنتيل" الجيزة، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات وتصويرهن بهاتفه المحمول، وعثر به على عدد من المقاطع الجنسية التى سجلها لعشيقاته، بالإضافة إلى مكالمات صوتية مسجلة تجمعه بأخريات، من بينها مكالمة صوتية مع سيدة يحاول ابتزازها للتعرف عليها، إلا أن السيدة رفضت الاستجابة له، ما دفعه لتهديدها.

جدول ترتيب الدورى بعد تعادل الزمالك ووادى دجلة

بعد نهاية مباراة الزمالك ووداى دجلة بالتعادل سلبى، وفقدان الزمالك نقطتين فى صراع المركز الثانى مع نادى بيراميدز، نستعرض معا جدول تريب الدورى، الذى يتصدره النادى الأهلى برصيد 85 نقطة، وفى المركز الثانى نادى الزمالك برصيد 65 نقطة، فى حين يحتل بيراميدز المركز الثالث.

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات المحاصيل إلى أكثر من 4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذا العام، رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية، وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أكتوبر الجارى.