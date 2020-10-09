مصرع 5 وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين جراء إنقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، حيث شهدت منطقة أم بيومي أعلي الطريق الدائري، حادث انقلاب سيارة، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين، فتم نقلهم جميعا إلي مستشفى قليوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب اعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عنه وفاة 5 اشخاص وإصابة 7 اخرين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي.

علي الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية، لموقع الحادث وتبين ان الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلي الطريق الدائري، مما أدي إلي اشتعال الحريق بتنك الغاز بالسيارة، واصطدامها بسيارة أخري، وتم نقل 5 وفيات و7 مصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.