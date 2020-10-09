مستشفى طنطا التعليمى تستقبل 104 آلاف مريض في 6 أشهر وتقديم العلاج لـ15 ألفا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، في بيان له، أن مستشفيات الجامعة مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية فائقة الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في إقليم الدلتا. وأثنى الدكتور عماد عتمان، على جهود الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من الأطقم الطبية والتمريضية والأجهزة المعاونة، مؤكداً مواصلة مستشفيات الجامعة لأداء رسالتها فى خدمة المجتمع.

وفى هذا السياق، كشف مدير المستشفى التعليمى العالمى الدكتور محمود سليم، عن نتائج الجهد المبذول بالمستشفي بالأرقام، مؤكداً أنها استقبلت خلال الفترة من يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 عدد 104 ألف و 806 مريضًا للكشف والعلاج، حيث بلغ عدد المرضي المترددين علي العيادات الخارجية 15 ألف و 358، بينما بلغ عدد حالات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالوحدات المتخصصة 15 ألف و 366، وتم إدخال 1202 مريضاً إلى العنايات وقدمت الرعاية اللازمة لهم ، في حين بلغ اجمالي العمليات 1197، كما استقبلت الحضانات 174 حالة ، وأجريت الأشعة لعدد 16 ألف و 687 مريضاً، وتم إجراء 829 حالة مناظير باطنة وصدر، في حين قدمت معامل المستشفي خدماتها لـ 15 ألف و 29 مريضاً، وقدم بنك الدم الخدمة لـ 5 آلاف و 210 مريضًا، في حين بلغ إجمالي حالات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية 499 حالة.

وأكد سليم، حرص المستشفى التعليمي العالمي على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى التخصصات الطبية، خاصة بعد حصول المستشفى علي التصنيف الدولي الأول في قطاعي العنايات المركزة والعمليات الجراحية على مستوى المستشفيات الجامعية بمصر، بموجب شهادة الاعتماد الأمريكي الدولي والمعتمدة من قبل هيئة اعتماد الجودة الأمريكية"IAF" .

جدير بالذكر، أن المستشفى التعليمي العالمي بطنطا كانت من أوائل المستشفيات الجامعية علي مستوى الجمهورية في تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، حماية للاطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضي وكافة المترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد .