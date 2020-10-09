اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:28 م
خالد صلاح
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مسؤول بالخزانة الأمريكية يعتزم حث دول صندوق النقد على إبقاء التحفيز

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:35 م
مسؤول بالخزانة الأمريكية يعتزم حث دول صندوق النقد على إبقاء التحفيز صندوق النقد
رويترز

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قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية برنت مكينتوش اليوم الجمعة إنه سيحث الدول الأعضاء بصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعاتهما السنوية الأسبوع المقبل للإبقاء على دعم السياسات لاقتصاداتهم لضمان قوة التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال مكينتوش، خلال مقابلة عبر الإنترنت مع رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية بالولايات المتحدة مارك سوبل، إنه يحدوه الأمل في أن يتمكن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات أمريكية جديدة ترتبط بفيروس كورونا.

وقال مكينتوش "لا يمكننا إعلان النصر في هذه المرحلة، نحتاج الاستمرار في الدفع من أجل إجراءات سريعة الاستجابة... لذا أعتقد أن رسالتنا الأولى في الاجتماعات ستكون أن الدول بحاجة إلى عدم سحب الدعم قبل الأوان".


الخزانة الأمريكية

صندوق النقد

التحفيز

صندوق النقد الدولي

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