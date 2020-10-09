اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:07 م
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محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات مشروع النقل الجماعى.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:03 م
محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات مشروع النقل الجماعى.. صور محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات مشروع النقل الجماعى
مطروح حسن مشالى

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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة طابور اصطفاف لأتوبيسات مشروع النقل الجماعى بمرسى مطروح بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وذلك للوقوف على مدى الكفاءة الفنية والجاهزية والاستعداد للتحرك.

كما استمع لمدير المشروع وللسائقين موجها بمتابعة الأعمال المستمرة للحفاظ على الأتوبيسات خاصة الصيانة ورفع الكفاءة، مع مراجعة خطوط السير لتوفير مزيد من خدمات تيسير المواصلات للمواطنين والتنسيق بين ادارة المرور ومجلس المدينة لتيسير خطوط السير دون عوائق مرورية او حفر وغيرها، مؤكدا أن الجميع يعمل من اجل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة له.

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (1)
محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (1)

 

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (2)
محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (2)

 

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (3)
محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات (3)

 


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