محافظ مطروح يفتتح المعرض الثامن للمشروعات الصغيرة.. صور

مطروح حسن مشالى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، المعرض الثامن للمشروعات الصغيرة تحت شعار "بأيدينا" بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وممثلى الأوقاف والكنيسة ومديرى المديريات والادارات بالمحافظة، والذى تنظمه إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة بالنادى الاجتماعى فى الفترة من 9 الى 11 أكتوبر الجارى.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمعروض من المنتجات والأعمال، موجها بالعمل على التسويق الجيد لها مع مساعدة العارضين فى تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنافذ المتاحة حاليا كأهلاً مدارسنا وغيرها بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضحت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف، أن المعرض ينظم للمرة الثامنة بمشاركة 35 عارض وعارضه، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة فى عرض منتجاتهم والعمل على تسويقها وتحفيزهم على الاستمرار مع توفير مصدر دخل لهم، وعرض منتجاتهم خلال المعرض الذى يتم الاعلان عن المشاركة قبلها بفترة كافية لاستعداد المشتركين بمنتجاتهم المتنوعة من المفروشات والاعمال اليدوية والغذائية وغيرها.

بينما وجه العارضين الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته للمعرض الذى يمثل فرصة عظيمة لعرض منتجاتهم وتسويقها مع توفير مكان للعرض مجانى مما يساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم ويحفزهم على الاستمرار فى تصنيع منتجاتهم.