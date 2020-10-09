محافظ الدقهلية يتابع أعمال فريق "بصمة" للارتقاء بالمظهر الجمالى لشوارع المحافظة

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لليوم الثانى على التوالى، أعمال فريق الشباب "بصمة"، الذى يشارك فى تنفيذ المبادرة المجتمعية التى أطلقها محافظ الدقهلية للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة من خلال الرسم على الحوائط والجدران وإظهارها بشكل حضارى يليق بابناء محافظة الدقهلية.

ويذكر أن المبادرة بدأت أمس بشارع المشاية بمدينة المنصورة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى، لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمه لنجاحها واستمرارها، ويستكمل الشباب المشارك بالمبادرة أعماله بالشارع المشار إليه بالمدينة، وتستمر أعمال المبادرة على مدار الأسابيع القادمة بباقى الشواع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينه المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدنى لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة، من أجل تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ أن مشاركات الشباب الواعد فى هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدنى بالدقهلية فى مثل هذه المبادرات تؤكد عظمة الانتماء لدى أبناء المحافظة بصفة خاصة، والشباب المصرى بصفة عامة.