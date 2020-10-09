محافظ البحيرة يكرم المتسابقين فى مارثون الدراجات احتفالا بنصر أكتوبر.. صور

البحيرة – ناصر جودة

كرم اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الفائزين فى مارثون الدراجات الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، احتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، كما قام المحافظ بمنح الفائزين وعددهم 25 متسابقاً مكافأة مالية قدرها تقديرا لهم مشاركتهم فى الماراثون.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية الفاعليات الرياضية فى تنمية مهارات الشباب ورفع مستوى قدراتهم البدنية، مشيرا إلى أهمية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب اكتوبر التى تعتبر مفتاح النصر لتحقيق ارادة الامة خلال العقود الماضية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة قد نظمت فعاليات مارثون الشباب للدراجات بمدينة دمنهور احتفالا بذكرى انتصارات حرب اكتوبر تحت شعار "شباب مصر بيهنى فى يوم النصر".

شارك فى المارثون، الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة وعدد منا لقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، بالإضافة إلى أكثر من 300 شاب وفتاة من مراكز الشباب.

وانطلق مارثون الدراجات من ميدان الشهداء بمدينة دمنهور حتى الكوبرى الدولى مرورا بشوارع المدينة فى أجواء احتفالية مبهجة، حيث رفع المشاركون الأعلام المصرية وسط بث الأغانى الوطنية التى تفاعل معها الشباب بشكل لافت للنظر.

من جانبه أكد الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضه بالبحيرة تكثيف الرياضية من اجل رفع وعى الشباب بمختلف الاعمار وتنمية مهارتهم الإبداعية، مضيفا أن هدف هذه الفاعلية التى تم تنفيذها تحت رعاية وزير الشباب أشرف صبحى تعميق الروح الوطنية لدى الشباب، وتذكيرهم ببطولات القوات المسلحة التى جاهدت لتحقيق الانتصارات فى حرب اكتوبر وتحرير الارض المصرية من براثن الاعداء.



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(1)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(2)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(3)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(4)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(5)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(6)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(7)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(8)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(9)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(10)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(11)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(12)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(13)



المتسابقين-فى-مارثون-الدراجات-احتفالا-بنصر-أكتوبر-(14)