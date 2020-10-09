أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقى، فى جلسة برئاسة مصر اليوم الجمعة وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، انهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الأفريقي ورفع كافة العقوبات عنها بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.
وأعرب السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الاتحاد الافريقى عن خالص التهنئة لشعب مالي الشقيق علي العودة للحاضنة الأفريقية . متعهداً باسم مجلس السلم والأمن بمرافقة مالي في رحلتها نحو السلام والاستقرار.
وتتولى مصر منذ مطلع أكتوبر الجارى الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الافريقى والتى تستمر لمدة شهر.
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