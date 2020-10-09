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أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقى، فى جلسة برئاسة مصر اليوم الجمعة وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، انهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الأفريقي ورفع كافة العقوبات عنها بعد التأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة للانتقال السياسي واستعادة النظام الدستوري.