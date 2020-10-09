وأعرب السفير اسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الاتحاد الافريقى عن خالص التهنئة لشعب مالي الشقيق علي العودة للحاضنة الأفريقية . متعهداً باسم مجلس السلم والأمن بمرافقة مالي في رحلتها نحو السلام والاستقرار. 


وتتولى مصر منذ مطلع أكتوبر الجارى الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الافريقى والتى تستمر لمدة شهر.