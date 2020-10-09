ما هى حساسية المجوهرات.. الأعراض والعلاج لبشرة صافية

كتبت إيناس البنا

ليس من السهل علاج مشاكل الجلد والحساسية، حيث تؤدي العديد من المشكلات إلى التهابات بكتيرية وفطرية شديدة أيضًا، وكثير من الناس لديهم بشرة حساسة للغاية تتأثر بالمنبهات بسرعة كبيرة.

ولكن هل فكرت يومًا أن المجوهرات الفاخرة يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل لبشرتك الناعمة؟ هذا صحيح، فوفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن حساسية المجوهرات هي إحدى المضاعفات الموجودة التي يواجهها ملايين الأشخاص، بسبب وجود النيكل فيها.

النقطة الأساسية هي أن المجوهرات الصناعية لا تناسب بشرة الجميع، فيمكن لبعض الأقراط أو السلاسل أن تسبب حكة وتهيجًا في بشرتك، وقد يتحول أيضًا إلى طفح جلدي واحمرار، وهذا يعني أنك قد تكون مصابًا بالحساسية تجاه النيكل وعليك تجنب ملامسة الجلد مباشرة للمجوهرات، والمفاتيح، والسحابات.

أعراض حساسية المجوهرات

يجب أن تدرك ما إذا كانت الحساسية لديك ناتجة عن النيكل أو بعض العوامل الأخرى مثل المواد الغذائية وتغيرات الطقس، وبشكل عام، ستتمكن من رؤية علامات حساسية المجوهرات في غضون 12 إلى 48 ساعة، الأعراض التي قد تلاحظها على جلدك هي:

احمرار أو طفح جلدي

حكة وتهيج

البقع الجافة

تورم

بثور

التعرق (يمكن أن يجعل الحساسية أسوأ)

صديد

علاج حساسية المجوهرات

ماذا تفعل إذا أصيبت بشرتك بالفعل بالحساسية ولم يعد هناك رجوع إلى الوراء؟ هناك بعض الاحتياطات والعلاجات المنزلية التي يمكن أن تكون مفيدة في مثل هذه الحالات، على الرغم من ذلك، إذا استمرت الحساسية لفترة طويلة وتفاقمت، يجب عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية على الفور.

وفيما يلي طرق علاج حساسية النيكل:

1. استخدام البلاستيك أو الجلد

بمجرد تشخيص إصابتك بحساسية من النيكل، يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تجنبه، اشترِ ساعة من الجلد أو البلاستيك وإطارات النظارات البلاستيكية وانتقل إلى العناصر البلاستيكية أو المغطاة بالجلد بدلاً من المعدن.

2. وضع مرطبات بانتظام

ضع المرطب أو المستحضرات المهدئة على الجزء المصاب بالحساسية من بشرتك، قد تساعد مرطبات الكالامين في الحفاظ على البقع الجافة مبللة وتقليل الحكة على الطفح الجلدي، وإذا كانت بشرتك تحتوي على طبقة واقية من المستحضر، فسيكون من الصعب على العناصر الخارجية أن تسبب العدوى.

3. وضع جل الصبار

الألوفيرا دواء قابض تم اختباره في علاج العديد من حساسية الجلد، حيث تحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في الصبار على قوى علاجية وعلاجية، ويحمي الصبار بشرتك من الحساسية ويجعلها ناعمة وطرية.

4. تجنب المواد الغذائية الغنية بالنيكل

تعتبر المواد الغذائية مثل الشوكولاتة والمكسرات مصدرًا غنيًا للنيكل، إذا كنت شديد الحساسية للعنصر، فعليك تجنب استهلاك تلك الأطعمة أيضًا، ستجعل حساسيتك أسوأ إذا قمت بذلك.

5. تجنب المجوهرات

إذا علمت أنك أصبت بالحساسية بسبب ارتداء المجوهرات مثل الخواتم والقلائد والأساور وغيرها، فتجنب ارتداءها، ومع ذلك، إذا كان من الضروري ارتداء شيء ما يوميًا، فقم بتغييره بمعدن أقل تفاعلًا مثل البلاتين.

6. استشر الطبيب

يجب التعرف على حساسية المجوهرات ومعالجتها بحكمة في الوقت المناسب ، حيث يمكن أن تزداد سوءًا وتتحول إلى بثور مليئة بالصديد إذا واصلت التلامس المباشر مع المعدن على الجلد، فيجب عليك بالتأكيد زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تواجه أي نوع من أنواع الحساسية الجلدية.