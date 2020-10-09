ما هو "التليف الرئوى" بعد COVID وما أهم النصائح للتعامل معه؟

كتبت إيناس البنا

تنتشر فيروسات كورونا بشكل رئيسى من خلال الفيروس الذى يتم إطلاقه عندما نتنفس، ولكن مع مرور الوقت، أصبحت الأعراض واضحة مثل فقدان حاسة الشم ومشاكل فى الجهاز الهضمي.وبمرور الوقت، أصبح واضحًا أيضًا أن الأعراض لم تختف بالضرورة حتى بعد التعافى من فيروس كورونا الجديد، ولكن هناك بعد الأعراض التى تحدث فى الرئة تسمى التليف الرئوى بعد كورونا.

ما هو التليف الرئوى بعد COVID؟



التليف الرئوى وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هو حالة تحدث عندما تتلف الأجزاء الحساسة من الرئتين وتتندب، ويسبب هذه النسيج السميك والقاسى صعوبة على الأكياس الهوائية العمل بفعالية.

فى بعض الحالات ، يمكن أن يؤدى ذلك إلى صعوبات فى التنفس وإرهاق، فضلاً عن جعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الرئة الأخرى فى المستقبل. يعد تليف ما بعد COVID مرضًا لا رجعة فيه ، وأحيانًا يكون الضرر واسع النطاق لدرجة أن المريض قد يحتاج إلى زراعة الرئة.

أسباب تليف ما بعد COVID



وفقا لأطباء أمراض الجهاز التنفسى فإن هناك مزيجًا من العوامل قد يساهم فى التليف الرئوى بعد COVID، ولكن السبب الرئيسى هو التهاب الرئتين الذى يؤدى إلى التليف، وقد يكون أحدها أن الفيروس التاجى يتسبب فى قيام الجهاز المناعى بتكوين جلطات دموية، والتى تمنع الدم من الآنتقال إلى أجزاء معينة من الرئة.

الاحتمال الآخر هو أن استجابة الجسم المناعية للفيروس تصنع حطامًا التهابيًا يؤدى إلى جلطات فى مستوى الشعيرات الدموية ، ونتيجة لذلك ، فى كلتا الحالتين تموت أجزاء من الرئة ، وبالتإلى تشكل ثقوبًا فى الرئتين. والتليف الرئوى حالة لا رجعة فيها ، ويمكن أن تكون مترقية أيضًا ، مما يعنى أنها تزداد سوءًا بمرور الوقت ".

أعراض التليف الرئوى بعد COVID؟



يمكن أن يختلف تقدم التليف الرئوى وشدة الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر، ولكن قد تشمل علامات وأعراض التليف الرئوى ما يلي:

ضيق التنفس (ضيق التنفس).

سعال جاف

إعياء

فقدان الوزن غير المبرر

آلام العضلات والمفاصل

قد يعانى بعض الأشخاص من تفاقم سريع لأعراضهم (تفاقم حاد)، مثل ضيق التنفس الشديد، والذى قد يستمر لعدة أيام إلى أسابيع، ويمكن إبقاء الأشخاص الذين يعانون من التفاقم الحاد على جهاز التنفس الصناعي. =،قد يصف الأطباء أيضًا مضادات حيوية أو أدوية أخرى لعلاج التفاقم الحاد.

لا يوجد علاج للتليف الرئوي، ولكن العلاجات الحالية للتليف الرئوى موجهة بشكل أكبر إلى إبطاء مسار المرض وتخفيف الأعراض والمساعدة فى البقاء نشطًا وصحيًا.

تشمل علاجات التليف الرئوي:



يعتمد الدواء على نوع التليف الرئوى الذى يعانى منه الشخص، وقد تكون هناك أدوية للمساعدة فى تخفيف الأعراض وأخرى من شأنها إبطاء تقدم المرض، ويمكن للطبيب فقط تحديد ما إذا كانت أى وصفات طبية قد تكون مفيدة للمريض.

قد يوصف العلاج بالأكسجين أحيانًا إذا كان مرض الرئة يمنع وصول مستوى صحى من الأكسجين إلى مجرى الدم، وقد يساعد فى تقليل ضيق التنفس ويسهل على المريض البقاء نشيطًا.

إعادة التأهيل الرئوى هو برنامج يعلّم عن أمراض الرئة، وكيفية ممارسة الرياضة وإدارة المرض ، ويقدم الدعم والمشورة، ويجب أن يوصى الطبيب بتقييم زراعة الرئة فى وقت مبكر بعد التشخيص.

نمط الحياة الصحى ضرورى لتسريع الشفاء من مرض كوفيد. تؤثر التغذية والتمارين الرياضية وإدارة الإجهاد وحماية الرئتين على المرض.