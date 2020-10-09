ماراثون للدراجات بطور سيناء تحت شعار "رياضتك- مناعتك- دراجتك- صحتك" .. صور

شرم الشيخ - محمد حسين وفايزة مرسال

أعلنت محافظة جنوب سيناء أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شارك اليوم الجمعة اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى الماراثون الرياضى القومى للدراجات.

وأقيم الماراثون فى إطار تنفيذ المهرجان الرياضي بمشاركة 180 من الشباب والفتيات و كبار السن، وبحضور السيد أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر.

وقام وزير الشباب والرياضة بإطلاق إشارة بدء الماراثون عبر الفيديو كونفرانس و بدأ الماراثون في مدينة طور سيناء على كورنيش المدينة من (ميدان النصر مارا بممشى أهل مصر وساحة العلم 2 وميدان افريقيا وشارع 306 وساحة العلم 1 وطريق الجبيل حتى منتدى الشباب).

وفى نهاية الماراثون قام اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء بإلقاء كلمة، استهلها بتوجيه تحيات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجميع المشاركين وقام الوصيف بتوجيه الشكر لمديرية الشباب والرياضة على التنظيم الجيد للماراثون ورجال الشرطة البواسل على تأمين الفعاليات مما أدى الى ظهور الماراثون بالمظهر اللائق المشرف بمحافظة جنوب سيناء.

وقام السكرتير المساعد للمحافظة بتسليم الجوائز على الفائزين من الشباب والفتيات و كبار السن المشاركين بالماراثون.