كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، قال إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة وليس لدى موسكو أي شيء لتفعله لوقف هذا التدهور.

يذكر أن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على أي عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا، على خلفية قضية أليكسي نافالنى، وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن العقوبات والقوائم السوداء والقيود، تؤدي دائما إلى شيء واحد في العلاقات الدولية، وهو تبني إجراءات جوابية موازية أو مشابهة.