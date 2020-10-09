قصر ثقافة الأنفوشى بالاسكندرية يناقش"أخطاء الآباء فى تربية الأبناء"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد

وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم الجمعة ، أن قصر ثقافة الأنفوشي ،قد نظم محاضرة بعنوان "أخطاء الآباء فى تربية الأبناء" تناولت خلالها د. مروة الشناوى أخطاء التربية منها مقارنة الأبناء بمن مثلهم فى السن والتفرقة فى المعاملة وأثر ذلك على الطفل من الناحية النفسية، وكيفية تفادي تلك الأخطاء، كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "تنمية سياحية التراث الصناعي" تحدثت خلالها د. نهى الجلاد ، أستاذ مساعد ورئيس قسم الدراسات السياحية بالمعهد العالي للسياحة بالإسكندرية، عن مفهوم سياحة التراث الصناعي وأشكالها وأهميتها ومقاصد سياحة التراث بالإسكندرية.

ونظم نادي التذوق السينمائي ، لقاء بعنوان "السينما بين القديم والحديث" تحدثت خلالها د. رجاء الغمراوي ، أستاذ الإعلام بجامعة فاروس ، عن عوامل نجاح العمل السينمائي منها اختيار أديب نابغ لكتابة السيناريو، والشخصيات التي لديها القدرة على محاكاة الواقع، كما أقام نادي الأدب أمسية شعرية في حب مصر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر وبالتزامن مع ذكرى الشاعر الكبير الراحل عبد المنعم عواد يوسف، بحضور د. ثريا العسيلي، بينما ناقش نادي أدب قصر ثقافة برج العرب مفهوم الرواية المعاصرة وتأثيرها علي الشباب، تلاها الاستماع إلى أعمال الأعضاء، خلال اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب.