فحص 6976 حيوان وتحصين مليون رأس ماشية.. حصاد نشاط وزارة الزراعة فى أسبوع

كتب عز النوبى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "انفوجراف" حول الحصاد الاسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 2 وحتى 8 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة.

وأشار العدد الأسبوعى السابع، إلى الاجتماع الذى عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة من الأنشطة النباتية أو الحيوانية، بهدف المساهمة فى حماية البيئة من التلوث وتحقيق عائد اقتصادى إضافى للمزارعين، وتوفير فرص عمل، فضلا عن ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية، والذى اكد خلاله ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الابحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع وتسهم فى حل المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى وخاصة فيما يتعلق بقضايا تحديث الرى وانتاج تقاوى الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشى والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفى والتوسع الأفقى والرأسي.

وشملت انشطة القصير خلال الاسبوع ذاته ايضا مشاركته فى اجتماع رفيع المستوى لمناقشة انخراط الايفاد فى تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة فى المنطقة العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور السيد جيلبيرت هونجبو رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" ودينا صالح المدير الاقليمى للإيفاد لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا واوروبا، وبحضور وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والممثلين الدائمين للدول العربية بالصندوق، كذلك اجتماعه مع اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة تنمية الريف المصرى رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التى قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمى الذى ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووفقا للحصاد الاسبوعى لأنشطة الوزارة، انتتهى باحثو مركز بحوث الصحراء من تنفيذ وتركيب محطة لتحلية مياه ابار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة أهالى قرية شماس بسيدى برانى محافظة مطروح، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وبتمويل من إحدى المؤسسات الخيرية، كذلك بلغت مساحة ما تم تجميعه وتدويره من قش الارز حوالى 616 ألف و638 فدان على مستوى الجمهورية، كما بلغت كمية القش مليون و 119 ألف و330 طن وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات: الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وخلال الأسبوع أيضا اجتاز المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تجديد الاعتماد الدولى للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الخامس والعشرون على التوالي، كما عقدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بالتعاون مع شركة محاصيل مصر والمجلس التصديرية للحاصلات الزراعية المؤتمر الأول من نوعه للاحتفال بنجاح المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة ال GPS فى مدينه أسيوط عاصمه الذهب الأحمر فى المنطقة العربية وافريقيا، كذلك تم تنفيذ عشرة قوافل بيطرية بقرى محافظة البحيرة .

وتم فحص 6976 حيوان منهم 2858 حالة باطنه وجراحة كما تم تحصين 580 حيوان بالتحصينات غير سيادية وتم تلقيح 583 حالة تلقيح اصطناعى وأخذ 18 عينة دم ومسحة للمساهمة فى عمل الخريطة الوبائية للأمراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل وتم علاج 2457 حالة امراض ومشاكل تناسلية وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية كما تم الكشف على 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعى التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية الانتهاء من تحصين مليون و154 ألف و518 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم " 678 ألف و844 رأس أبقار، 385 ألف و276 رأس جاموس، 68 ألف و117رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر، كما تم تحصين مليون و135 ألف و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " 662 ألف و498 رأس أبقار، 382 ألف و413 رأس جاموس، 66 ألف و895 رأس أغنام، 22 ألف و281 رأس ماعز، 1591 راس جمال" حتى 3 اكتوبر ايضاً.

وانتهى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال هذا الاسبوع، من اصدار حوالى 446 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تم الموافقة على تسجيل 90 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 56 محلية، و34 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كذلك تم الموافقة على تطوير ورفع كفاءة 15 مركز تجميع ألبان طبقاً للمواصفات القياسية بتمويل قدره 9,400 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى، وضبط ما يقرب من 21 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى بمخازن غير مرخصة فى أحد المحافظات الساحلية.