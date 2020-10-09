فحص 3543 طفلا للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية بجنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أجرت الفرق الطبية بقطاع الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة فحصا طبيا شاملا عل 3543 طفلا من الأطفال حديثى الولادة، حيث جرى توقيع الكشف والفحص الطبى عليهم وذلك للكشف المبكر للإعاقة السمعية وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة بجنوب سيناء .

يأتى ذلك وفقا لمبادرة السمعيات ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى شملت الكشف وعلاج فيروس سى والأمراض الغير سارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة وغيرهم من المبادرات .

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة على تواصل أعمال مبادرة السمعيات بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة، وذلك لتوقيع الفحص الطبى للأطفال حديثى الولادة للكشف المبكر للإعاقة السمعية وعلاج ضعف وفقدان السمع

كما استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن المحافظة 909 من السيدات الحوامل خلال المدة من 20 يوليو 2020م وحتى 6 أكتوبر الجارى حيث جرى توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم مع متابعتهم المتابعة الدورية للكشف المبكر عن الأمراض التى تنتقل من الأم للجنين مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

يأتى ذلك وفقا للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والتى بدأت أعمالها بالمحافظة اعتباراً من الأثنين الموافق 20 يوليو 2020م، وذلك لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التى تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة على تواصل أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين بكافة مدن المحافظة مشيرا إلى أنه جرى تدريب الفرق الطبية للمشاركة فى أعمال تلك المبادرة التى توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل ونشر الوعى بالمشاكل الصحية التى تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة وما بعد الحمل، من خلال ثلاثة عشر وحدة ومركز طبى بكافة مدن المحافظة .

هذا وتستهدف المبادرة الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى وفيروس بى ومرض الزهرى والكشف المبكر عن الأمراض التى تنتقل من الأم للجنين وتوفير كافة التحاليل و الفحوصات المتكاملة بالإضافة لقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل واثناء وبعد الولادة .

وأضاف أن المبادرة تقدم رعاية صحية شاملة للأم الحامل والجنين والطفل حديث الولادة خلال فترة الحمل ومابعده لاكتشاف عوامل الخطورة للأم والمولود وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة،

وأشار الى تقديم خدمات تلك المبادرة بالوحدات الصحية بأبوصويرة ورأس مسلة والمركز الحضرى برأس سدر، والمركز الطبى بأبوزنيمة، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، ومركز رعاية الأمومة و الطفولة والمركز الطبى بتوشكى والوحدات الصحية بالجبيل والوادى بطور سيناء، والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين، والمركز الطبى بالرويسات بشرم الشيخ، والوحدة الصحية بالعصلة بدهب، والمركز الحضرى بنويبع .