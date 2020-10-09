غلق وتشميع مركز طبى لعلاج الأطفال المبتسرين بدون ترخيص فى الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمه طبيه لائقة للمواطنين وللمساهمة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية ومفتشى الإدارة الصحية بفاقوس بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز فاقوس تم خلالها مداهمة أحد مراكز علاج الأطفال المبتسرين غير المرخصة، وتبين أنه مجهز بعدد من الحضانات لاستقبال الأطفال حديثى الولادة وبه نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وغير مطابق للسياسات والمعايير اللازمة للتشغيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غلق وتشميع المركز.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملة تم ضبط وتحريز أدوية مخالفة بالمركز بواقع 443 (قرص /عبوة / وحدة/ زجاجة) لأدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مصرح له تداولها، بالإضافة لضبط عدد من الأدوات التى تستخدم فى تحضير الجرعات الدوائية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة برقم 6859 لسنة 2020 جنح فاقوس، بمركز شرطة فاقوس.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع

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