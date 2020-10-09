غرفة القاهرة التجارية تعلن تراجع مبيعات مستلزمات المدارس 30%

كتب أحمد حمادة

قال مصطفي خالد حسن عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأدوات المكتبية، وشنط ومستلزمات المدارس تراجعت بنسبة 30% رغم ثابت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، تأثراً بانتشار فيروس كورونا وتخفيض الأيام الداراسية.

وأضاف "حسن"، في تصريحات صحفية، أن تغيير نمط العام الدراسي أثر سلباً على مبيعات الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، مشيراً إلى أنه رغم التخفيضات التي شهدتها الأسعار التي تراوحت بين 30 و50%‏ في معرض أهلًا مدارس وكذا أسواق الفجالة، إلا أن المبيعات لم تتحرك بل تراجعت مقارنة بالأعوام السابقة بنسبة كبيرة.

وأوضح أن أسعار الشنط المدرسية المصرية تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 250 جنيهاً، وأسعار الشنط المستوردة تبدأ من 250 جنيها وتصل إلى ألف جنيه، وأسعار الكراس تبدأ من 1.25 جنيه للشعبي و2 جنيه للخامات الجيدة، وتصل إحيانا إلى 6 جنيهات حسب نوعية الورق والسطور، وكذا أسعار الكشكول 60 ورقة تبدأ من 3.5 وتصل 8 جنيهات الكشكول الـ100 ورقة.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية، إن أسعار القلم الرصاص "الدستة" تتراوح بين 6 و12 جنيها حسب الجودة، بينما يصل المستورد إلى 18 جنيها، وكذلك يبلغ سعر القلم الجاف إلى ما يتراوح بين 12 و24 جنيها للدستة حسب الجودة.

وأوضح حسن، أن فاتورة الاستيراد تراجعت هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب وجود وفرة فى المخزون لدى المستوردين من مشتريات الأدوات المكتبية العام الماضى، نظراً لتوقف الدراسة فى الفصل الثانى من العام الدراسى الماضى بعد انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي سيتم فيه توزيع الطلاب والصفوف الدراسية على أيام الأسبوع، موضحا أن الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي، سيكون الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، ومن الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، بينما من الصف الأول إلى الثالث الإعدادي، سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، ومن الصف الأول إلى الثالث الثانوي الحضور يومين أسبوعيًا.