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غادة والى تهنىء العاملين بالأغذية العالمى بعد الفوز بجائزة نوبل للسلام

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:49 م
غادة والى تهنىء العاملين بالأغذية العالمى بعد الفوز بجائزة نوبل للسلام غادة والي
كتبت - هند المغربي

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تقدمت الدكتور غاده والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة  بالتهنئة لمدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحده والعاملين به ومدير مكتب القاهرة للبرنامج بعد فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام.
 
 
وكتبت والي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "تهانينا القلبية ، لقد شاهدت مساهماتكم أثناء فترة وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والآن كجزء من أسرة الأمم المتحدة، تهانينا لجميع موظفيك".
 
 
جاء ذلك بمناسبه فوز برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.
 
 
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر.
 
 

غادة والي

نوبل للسلام

جائزة نوبل للسلام

برنامج الأغذية العالمي

اخبار مصر

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