عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

كتب محمود عبد الراضي

صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة ، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها لدى شخص بمنطقة القناطر الخيرية إرتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، وإتفاقها معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في استعادة فتاة بالإسكندرية هربت من أسرتها بسبب سوء معاملتهم لها، وقالت "فرح" فتاة الاسكندرية، إنها كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها ستجعل والدها يضربها، وتابعت:"بالفعل بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اترك البيت".

وتابعت:"وأنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكى ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقابلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدنى معاه وقعدت مع أسرته وهو كان محترم معايا".

وبالتزامن مع ذلك سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة الفتاة فرح عقب عودتها، حيث أكدت أنها هربت من المنزل وذلك بعد إعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها ، نتيجة رفضها النزول للتمرين ، مؤكدة أنها كانت تعرف شاب من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.