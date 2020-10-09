اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عرس يتحول لمأتم عقب مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بشبين القناطر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:45 م
عرس يتحول لمأتم عقب مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بشبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحول حفل عرس فى شبين القناطر إلى صراخ وعويل، إثر انقلاب دراجة نارية يقودها شاب وبرفقته آخر، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مأمور مركز شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزى، تفيد وصول " ب ا ع " 20 سنة، جثة هامدة، وإصابة شخص آخر.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، فتبين للواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول، فى حفل عرس، وأثناء الزفة انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

وانقلب الفرح إلى مأتم وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بالواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حفل زفاف

شبين القناطر

إبراهيم سالم

حوادث الدراجات الناريه

دراجه ناريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيارة تصطدم بعمود إنارة بشبين القناطر ومجلس المدينة يعيد زراعته ويضبط السائق

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:18 م

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجديدة بمركز ومدينة شبين القناطر

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 09:10 م

وزير العدل ومحافظ القليوبية يصلان مقر افتتاح محكمة شبين القناطر بعد تطويرها

الخميس، 01 أكتوبر 2020 09:59 ص

وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر اليوم ضمن تطوير منظومة العدالة

الخميس، 01 أكتوبر 2020 05:30 ص

وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر بعد غد الخميس

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 04:31 م

سرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من شقة خلال حفل زفاف بشبين القناطر.. صور

الأحد، 27 سبتمبر 2020 05:17 م

ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمجزر في شبين القناطر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة