ضبط 55 قضية تموينية بينها 38800 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط هاني ي ج ب 47 سنة مدير مسئول مصنع آيس كريم بالمنطقة الصناعية الأولى بحى الكوثر ويقيم شارع بورسعيد دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط 38800 عبورة آيس كريم مختلفة الأنواع 750 كيلو لبن منزوع الدسم.

وتم ضبط 200 كيلو زيت نواة النخيل وزيت كاكاو تم ضبط " 400 " كيلو دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء.

واستكملت الحملة أعمالها بضبط 12 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية و8 قضايا عدم الأعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و4 قضايا عدم نظافه اواني العجين بالمخبز و3 قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل وجـارى الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.