ضبط صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط ( 2٫23 طن "مقطعات لحوم – مفروم لحوم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بالخانكة بالقليوبية).

ونجحت الجهود في ضبط (62٫73 طن زيت زيتون – زيتون مخلل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر – خط إنتاج أدوات إنتاج وتعبئة)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة) .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 6 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بالحسينية بالشرقية)، وضبط (4٫080 عبوة عصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى – 1٫55 طن سكر حر – لب جوافة – لب مانجو بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 2 ماكينة عصر وتعبئة أدوات إنتاج)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص – كائن بوادى النطرون بالبحيرة) .

وأثمرت الجهود عن ضبط (مبلغ 647٫273 جنيه من أموال الدعم)، دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بالزاوية الحمراء بالقاهرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية – كائن بالحسينية بالشرقية)، فضلاً عن ضبط (15٫830 عبوة سجائر عن طريق إدارج أسماء وهمية بكشف التوزيع والإستيلاء عليها وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى) بحوزة (متعهد ومندوب توزيع مخزن تابع لإحدى شركات الدخان – كائن أبوالمطامير بالبحيرة).