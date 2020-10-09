اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور وفيديوهات جديدة لحرائق هائلة تجتاح مناطق متفرقة فى إسرائيل

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:41 م
صور وفيديوهات جديدة لحرائق هائلة تجتاح مناطق متفرقة فى إسرائيل حريق في إسرائيل
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد اندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة بإسرائيل ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماعًا عاجلًا ودرس طلب مساعدة دولية للسيطرة على النيران. وأظهرت لقطات فيديو، حرائق ضخمة في عدة مناطق بإسرائيل، فيما أشار البعض إلى أنه فرق الإطفاء تعاملت مع حوالى 250 حريقا في جميع أنحاء البلاد.

 

من ناحية أخرى، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو- في بيان له- إن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى مشاورات بخصوص الحرائق التي نشبت في البلاد بحضور كل من وزير الأمن الداخلي والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين". حسبما أفادت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية. 

 

وأضاف المتحدث، أن "رئيس الوزراء تلقى إيجازًا قدمه رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ، وطلب التأكد من استخدام جميع الموارد المتوفرة لديه ومن أنه سيتم النظر في تلقي المساعدات الدولية عند الحاجة".

 

من جانبه، أشار رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ، إلى أنه "لا داعي لمساعدات دولية حاليًا، وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في إخماد الحرائق".

اندلاع حرائق في اسرائيل
اندلاع حرائق في إسرائيل

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق في إسرائيل
حريق في إسرائيل

 

حريق
حريق

 

 

 


حرائق اسرائيل

حريق اسرائيل

الحرائق في اسرائيل

حرائق فلسطين

اليوم السابع بلس

اسرائيل اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة