صور وفيديوهات جديدة لحرائق هائلة تجتاح مناطق متفرقة فى إسرائيل

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد اندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة بإسرائيل ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماعًا عاجلًا ودرس طلب مساعدة دولية للسيطرة على النيران. وأظهرت لقطات فيديو، حرائق ضخمة في عدة مناطق بإسرائيل، فيما أشار البعض إلى أنه فرق الإطفاء تعاملت مع حوالى 250 حريقا في جميع أنحاء البلاد.

— יבגני זרובינסקי (@ivgiz) October 9, 2020

من ناحية أخرى، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو- في بيان له- إن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى مشاورات بخصوص الحرائق التي نشبت في البلاد بحضور كل من وزير الأمن الداخلي والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ ورئيس هيئة الأمن القومي ومسؤولين كبار آخرين". حسبما أفادت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية.

נציב כבאות והצלה, רב טפסר דדי שמחי, ל-@CBeyar: "השריפה בנוף הגליל בשליטה. התמודדנו עם כ-250 שריפות בכל הארץ. חלק מהשריפות הן בוודאות כתוצאה מגורם אנושי"#השבוע pic.twitter.com/HREUAj46fC

— כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2020

وأضاف المتحدث، أن "رئيس الوزراء تلقى إيجازًا قدمه رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ، وطلب التأكد من استخدام جميع الموارد المتوفرة لديه ومن أنه سيتم النظر في تلقي المساعدات الدولية عند الحاجة".

לבי יוצא אל עשרות אלפים החוששים לחייהם ולרכושם בשל גל השריפות, ואני מחזק את העוסקים במלאכת הכיבוי וההצלה.



הממשלה הזאת לא טובה בכיבוי שריפות אבל מאוד טובה בהצתת שנאה. שלא יעבדו עליכם: האש לא מבדילה בין ערבי ליהודי. במקום להסית הגיע הזמן לחזק את מערך הכבאות שמשאביו יובשו. pic.twitter.com/dYAeANWy8b

— Ofer Cassif עופר כסיף (@ofercass) October 9, 2020

من جانبه، أشار رئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ، إلى أنه "لا داعي لمساعدات دولية حاليًا، وإن قوات الشرطة والجبهة الداخلية تساعد رجال الإطفاء في إخماد الحرائق".



اندلاع حرائق في إسرائيل



جانب من الحريق



حريق في إسرائيل