صحة الإسكندرية تنظم حملة مجانية للصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجا.. الأحد

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مشاركتها فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض التساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال، وذلك فى القترة من من 11 إلى 22 أكتوبر الجارى.

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية فى بيان لها، إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تستهدف تقديم الرعاية للقوى الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تماما بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال الشريف مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أن الحملة ستتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولى من 11 الى 15 أكتوبر بمناطق المنتزة و شرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من 18 إلى 22 أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب.