شخص يتهم زوجته بالنشوز أمام محكمة الأسرة: بددت أموالى وتتهمنى بالبخل

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهامها بخروجها عن طاعته، وتبديدها أمواله وإنفاقها مئات الآلاف من الجنيهات، وذلك بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية طوال 13 شهرا، وملاحقته بقضايا النفقات والحبس، ليؤكد:" زوجتي تهدد بالتخلص مني، وتواصل إرسال بعض الوسطاء لمنعني من مقاضاتها بالرغم من ملاحقتها لى، بعد أن عشت برفقتها 7 سنوات، ضيعت خلالها أموال تقدر بمئات الآلاف، وعندما اشتكي تتهمني بالبخل".

وتابع:" عشت مع زوجتي وأنا متحمل تحكمها فى حياتي، وإصرارها على التفريق بيني وأسرتي، وافتعالها المشاكل، لأذق العذاب بسبب عصبيتها وعنفها، واهتمامها بأصدقائها أكثر مني وأطفال، لأعتمد خلال زواجي منها على والدتي والخدم للعناية بأطفالي، فى ظل رفضها أن تتغير وترعي الأطفال".

وأضاف الزوج ع.ج.أ، البالغ من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجت وأنجبت من زوجتي طفلين، ووفرت لهم مستوي اجتماعي مناسب بالعمل الشاق داخل مصر وخراجها، وأثناء عيشها معي كانت توجد لديها أكثر من خادمة لمساعدة زوجتي، وتعويضها عن انشغالي، وبالرغم من ذلك كانت تتهمني بأني ألقي عليها المسئولية ولا أتحمل معها أى مسئوليات".

وأكد: "داومت على تبديد أموالى، ومحاولتها تدميري بعملى للانتقام مني، رغم أنها كانت ما زالت على ذمتي، مما دفعني لمحاولة توسيط الأهل لحل الخلافات دون فائدة، بعد أن لاحقتني بالقضايا، واتهمتني بعدم الإنفاق عليها، وطالبتني بنفقات تتجاوز 70 ألف شهريا، بعد تركها المنزل، من أجل أن تعاقبني".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.