سوسن تنتظر عريسها.. 3 زرافات من جنوب أفريقيا فى طريقها لحديقة الحيوان

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حالة الطوارئ داخل حديقة حيوان الجيزة لاستقبال 3 زرافات جديدة تم التعاقد عليها، منها زرافتان "أنثى وذكر" من جنوب أفريقيا، حيث جاء استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وانتهت حديقة حيوان الجيزة من بيت الزرافات الجديد الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم، طبقاً للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوامها الفارع والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.