"رئيس لجنة كورونا " : الحفاظ على صحة المصريين أولوية لدى القيادات فى مصر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة ، إن الحفاظ على صحة المصريين أولوية لدى القيادات في مصر ، مشيرا الى أنه إذا اختلف العلماء وخبراء الإقتصاد حول تداعيات كورونا ، ستكون كفة العلماء هى الأرجح ، مشيرا الى أن هناك تخوف من دخول الشتاء لأن الفيروسات تنشط في الشتاء بسبب نقص المناعة .

وأضاف حسنى ، خلال لقائه مع برنامج مصر تستطيع ، إن هناك تشابة بين أعراض الأنفلونزا وكورونا وعدم وجود خط فاصل بين الأعراض ، رغم أنهم من فصائل مختلفة ، والتخوف ليس من انتشار كورونا ولكن من تشابه التشخيص ، ولذلك نرجو من المواطنين الحرص في الفترة القادمة ، وضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا الرباعى وهو متوفر في المصل واللقاح وفى بعض الصيدليات ، لافتا الى أن هناك مطالب بوجود غرامة على المخالفين لقرار فرض ارتداء الكمامة .

فيما نصح الدكتورعادل خطاب ، عضو لجنة الفيروسات ، الطلاب والتلاميذ بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مثل الفصول والباصات ، أما فى ممارسة الأنشطة الرياضية لا ينصح بارتداء الكمامة .