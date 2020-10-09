اليوم السابع
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"رئيس لجنة كورونا " : الحفاظ على صحة المصريين أولوية لدى القيادات فى مصر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:02 م
"رئيس لجنة كورونا " : الحفاظ على صحة المصريين أولوية لدى القيادات فى مصر الدكتور أسامة حسنى - رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة ، إن الحفاظ على صحة المصريين أولوية لدى القيادات في مصر ، مشيرا الى أنه إذا اختلف العلماء وخبراء الإقتصاد حول تداعيات كورونا ، ستكون كفة العلماء هى الأرجح ، مشيرا الى أن هناك تخوف من دخول الشتاء لأن الفيروسات تنشط في الشتاء بسبب نقص المناعة .

وأضاف حسنى ، خلال لقائه مع برنامج مصر تستطيع ، إن هناك تشابة بين أعراض الأنفلونزا وكورونا وعدم وجود خط فاصل بين الأعراض ، رغم أنهم من فصائل مختلفة ، والتخوف ليس من انتشار كورونا ولكن من تشابه التشخيص ، ولذلك نرجو من المواطنين الحرص في الفترة القادمة ، وضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا الرباعى وهو متوفر في المصل واللقاح وفى بعض الصيدليات ، لافتا الى أن هناك مطالب بوجود غرامة على المخالفين لقرار فرض ارتداء الكمامة .

فيما نصح الدكتورعادل خطاب ، عضو لجنة الفيروسات ، الطلاب والتلاميذ بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مثل الفصول والباصات ، أما فى ممارسة الأنشطة الرياضية لا ينصح بارتداء الكمامة .

 

 


كورونا

الاقتصاد

المدارس

الأنفلونزا الموسمية

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