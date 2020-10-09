رئيس أذربيجان: لن نقدم أى تنازلات فى المحادثات مع أرمينيا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس أذربيجان، أكد أن بلاده لن تقدم أى تنازلات فى المحادثات مع أرمينيا، كما أن مواصلة أرمينيا اعتبار كارباخ كجزء منها قد يفشل المحادثات.

ودعا الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات فى موسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجرونى قرا باغ إقليم أرمينى وليس أذربيجان، حيث إن الأرمن فى الأقليم يمثلون أغلبية على عكس ما تزعم أذربيجان.

وأضاف الرئيس الأرمينى أنه عقب انهيار الاتحاد السوفيتى تم تقسيم الدول والأمم إذ حدث صراع بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وغيرها، وكان الإقليم مستقلا، وعقب الانهيار كان لسكان الإقليم حرية تقرير المصير.

وأكد أنه لا يوجد فى الإقليم أغلبية من سكان أذربيجان، التى تريد ضمه من دون أى سبب، ولا أعلم ماذا يريدون "هم يريدون تطهير عرقى للأرمن".