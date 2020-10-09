دبلوماسي أوروبي يعتبر إعادة فتح فاروشا من قبل تركيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن دبلوماسي أوروبي أكد بأن إعادة فتح فاروشا من قبل تركيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن. وطالبت اليونان الاتحاد الأوروبى بتقديم إحاطة لها بشأن الإجراءات التركية غير القانونية فى فاروشا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وبعد شهور من التصعيد، لم تجد أنقرة بدا سوى التراجع عن موقفها المتشدد مع اليونان، فيما يتعلق بمسألة الحقوق فى شرق المتوسط، وهو ما يبدو واضحا فى اتفاق أعلن عنه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مع اليونان، حول اتخاذ إجراءات من شأنها بناء الثقة بين الجانبين، فيما يمكن اعتباره هزيمة دبلوماسية جديدة لأنقرة فى أحد أهم مناطق الصراع التى خلقها النظام التركى فى الآونة الأخيرة.

وفى هذا الإطار، قال جاويش أوغلو الخميس إن تركيا واليونان اتفقتا على إجراءات لبناء الثقة وإجراء محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر دام أسابيع وسط خلاف بشأن الحقوق البحرية فى شرق المتوسط.