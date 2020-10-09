اليوم السابع
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خروج 4 مصابين من مستشفى قليوب فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائرى

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:39 م
خروج 4 مصابين من مستشفى قليوب فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائرى حادث تصادم - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور رضا عثمان ، مديرمستشفى قليوب المركزي، استقرارحالة جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، اليوم الجمعة  موضحا أن المستشفى استقبل 5 وفيات ، و7 مصابين ، خروج منهم 4 حالات وباقى المصابين يتلقون العلاج .
 
وكان اللواء فخرالدين العربي ، مديرأمن القليوبية ، تلقى إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد ، مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب أعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عن الحادث  وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين ، انتقل رجال المرور لموقع الحادث ، ورفع حطام وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق.
 
 

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