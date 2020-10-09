حملة لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع مدينة المحلة.. صور

الغربية مصطفى عادل

نفذ قسم الإنارة بحى أول المحلة الكبرى بمحافظه الغربية برئاسة ممدوح النجار رئيس الحي، حملة لصيانة كشافات الانارة بشوارع المدينة بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة إصلاح بعض الكابلات، واستبدال اللمبات التالفة بأخرى جديده، بشوارع السيد عامر من نعمان الاعصر وشارع ابو طاحون المتفرع من سوق بسيسة وتركيب كشافات انارة بشارع سعد زغلول وشارع حامد مدكور من منشية السلام.

من ناحية اخرى نفذ حى أول المحلة، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى بتوجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة.

واستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة والأتربة وكنس الشوارع ورفع السفو من جانبى الطريق، بمناطق طلعت حرب، وطريق محلة أبو القديم مروراً بشارع الرجبى حتى مجمع المحاكم.

وكانت إدارة النظافة بحى ثان المحلة، برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس الحي، قد شنت حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحى، بمشاركة سيارات ومعدات جهاز النظافة بالحى.