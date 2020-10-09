حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن تعلن "توصيل" المعاشات لكبار السن لمن بلغ 80 عاما

القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى.. ويؤكد: الشهيد قدوة لكل وطنى شريف

التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه

الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

الحكومة تكذب شائعة خصم 10% من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

السكة الحديد تؤكد وصول 18عربة قطار روسية جديدة قبل نهاية أكتوبر

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وشبورة مائية شمال البلاد والقاهرة 33 درجة

القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة عامل مصرى بالكويت بعد انتهاء الإقامة

التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة دمياط 41 ألف طلب تصالح وتحصيل 263 مليون جنيه

الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا