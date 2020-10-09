اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ394 ألف عامل محمد سعفان وزير القوى العاملة
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

وزيرة التضامن تعلن "توصيل" المعاشات لكبار السن لمن بلغ 80 عاما

 

القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

 

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى.. ويؤكد: الشهيد قدوة لكل وطنى شريف

 

التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه

 

الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

 

الحكومة تكذب شائعة خصم 10% من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

 

السكة الحديد تؤكد وصول 18عربة قطار روسية جديدة قبل نهاية أكتوبر

 

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وشبورة مائية شمال البلاد والقاهرة 33 درجة

 

القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة عامل مصرى بالكويت بعد انتهاء الإقامة

 

التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة دمياط 41 ألف طلب تصالح وتحصيل 263 مليون جنيه

 

الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا

 


حصاد الوزارات

التضامن

القوى العاملة

الصحة

التنمية المحلية

الكهرباء

الأوقاف

أخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع كفاءة أتوبيسات مشروع النقل الجماعى.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:03 م

قناة الجزيرة تنقل خبر وفاة سامية زين العابدين بطريقتها الكاذبة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:02 م

رئيس أذربيجان: لن نقدم أى تنازلات فى المحادثات مع أرمينيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:02 م

حجز الشاب المتهم بتحريض فتاة الإسكندرية على الهرب من منزل أسرتها 24 ساعة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:01 م

شاهد.. روبوت يبنى منزلا بثلاث غرف نوم فى بريطانيا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:00 م

باحث بتنظيمات الإرهاب يكشف محاولة "سيد قطب" تقليد طه حسين قبل الاتجاه للتطرف

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:00 م

لافروف: الاتحاد الأوروبى يهددنا بفرض عقوبات بسب نافالنى بدون محاكمة أو دليل

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:00 م

تطوير بخاخ يمكنه حماية الأسطح من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 04:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة