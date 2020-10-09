حجز الشاب المتهم بتحريض فتاة الإسكندرية على الهرب من منزل أسرتها 24 ساعة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر المحامى العام الأول، حجز الشاب المتهم بتحريض فتاة الإسكندرية " فرح " على الهرب، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والذى استغل خلاف الفتاة مع أهلها، حيث تركت الفتاة منزل أسرتها من أجله وتوجهت إليه بالقاهرة في منطقة شبرا.

وتبين من التحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وأنها تعرفت على شاب عبر تطبيق التيك توك، قام الشاب بخداعها تحت اسم مستعار ، مستغلا خلافها مع والديها للإيقاع بها ، خاصة أنها دائمة الشجار مع أسرتها بسبب طلب والديها اصطحاب شقيقها المصاب بالتوحد أثناء شرائها احتياجات المنزل.

وأضافت التحقيقات، أن والدها فوجئ بهروبها من المنزل، كما تبين أن الطفلة اتصلت بصديقها لمقابلته، الا أنه تهرب منها وأخبرها أنه تعرض لحادث.

وأوضحت التحقيقات، أن أحد الأشخاص اصطحبها إلى منزله للسكن مع زوجته وابنته، وأنها بعد يومين شك في أمرها فأخبر رجال الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقررت النيابة حجز الشاب 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة ، كما أمرت النيابة بإرسال الهواتف المحمولة الخاصة بهما للفحص ، كما تم تسليم الفتاه لأهلها والتعهد بحسن رعايتها.