اليوم السابع
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حبس مرتكب واقعة التنمر على شخص من ذوى الإعاقة بقنا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:10 ص
حبس مرتكب واقعة التنمر على شخص من ذوى الإعاقة بقنا حبس أرشيفية
قنا -وائل محمد

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قررت نيابة مركز قوص حبس المتهم فى  واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه وهو يتنمر على شخص "من ذوى الإعاقة" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان البداية بتلقى قسم شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغا من موظف، عامل ونجله -  مقيمين بدائرة المركز وقرر الأول أن لديه شقيق "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، وفى الآونة الأخيرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام نجل العامل بالتنمر على شقيقه وجذبه من ملابسه وإيقاعه أرضاً، وأن هذا كان على سبيل الهزار والمزاح نظراً لأواصل الجيرة بينهم.

وأضافأنه تم  تصالحهما والتراضى فيما بينهم ولا يرغب فى اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال الطالب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 


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