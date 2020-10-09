اليوم السابع
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حبس المتهمين بالتعدى على عامل دليفرى وسرقته بالشرقية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:07 م
حبس المتهمين بالتعدى على عامل دليفرى وسرقته بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بالتعدى على عامل لتوصيل الطلبات، وسرقته بعد تهديد بالسلاح الأبيض، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عامل لتوصيل الطلبات، بقيام مجهولين بالتعدى عليه وحدوث إصابته بسلاح أبيض وسرقة حافظة نقوده، أثناء قيامه بتوصيل وجبة لهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وتبين قيام 3 أشخاص جميعهم مقيمين دائرة القسم، بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم ضبطهم أرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة.


مصر

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الشرقية

العاشر من رمضان

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قسم اول العاشر

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