حالة الطقس اليوم الجمعة 9/10/2020 فى مصر

كتب أسامة عبد الحميد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسا حارا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرى، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 33